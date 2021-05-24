Будинок-трансформер: унікальний дім у Парагваї, який можна модифікувати у будь-яку форму

Будинок, який розташовано на вершині пагорба, зливається із горизонтом та неперевершено гармонує із навколишнім природним середовищем.

Головним акцентом у віллі є модульний простір, який за бажанням можна змінювати, та максимальне занурення у природне оточення. Дах будинку – це покритий газоном майданчик, звідки відкривається чудовий вид.

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Площа проєкту складає 345 квадратних метрів.

Унікальний дизайн / Фото Аrchdaily

Дві горизонтальні паралельні пластини бетону з'єднані між собою чотирма колонами на одному рівні. Опорний модуль розташували у центрі споруди – саме тут розмістили відкритий вогонь. Це стало чудовим місцем для зустрічей. Усі інші модулі можна модифікувати за допомогою ковзних площин. Простори за необхідності можна збирати та розбирати.



Продуманий ландшафтний дизайн / Фото Аrchdaily

Будинок має дерев'яні віконниці, які повністю відкриваються назовні. Композиція будинку завершується зеленим покриттям, яке, крім посилення теплової ізоляції, створює новий простір.