Домівка поруч із річкою: неймовірний будинок, зведений на палях

Чарівний будинок на потсдамській набережній зведений на 40 сталевих стовпах. Будівля чудово вписується у місцевий ландшафт та завдяки спеціальному будівництву не шкодить річці.

Дім, розташований у місті Потсдам, що у східній Німеччині, має чудове оточення – неймовірний сад та мальовничу річку. Новий будинок, який був розроблений таким чином, щоб не порушувати набережну або навколишні дерева, стоїть на 10 окремих фундаментах та 40 діагональних стовпах, піднімаючи його з краю річки.

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Творець особливого проєкту – відомий архітектор Карлос Цвік.

Прекрасне розташування / Фото Сontemporist

Будинок вкритий вертикальними вузькими планками модрини. Такий фасад доповнює навколишній природний ландшафт.



Чарівний дім / Фото Сontemporist

Всередині будинок має мінімалістичний дизайн та наповнений вишуканими творами мистецтва. Великі розсувні скляні двері у дерев'яному обрамленні відкриваються на балкон, звідки відкривається вид на річку, а лінійний камін забезпечує прогрівання кімнати в прохолодну ніч.



Внутрішнє оздоблення / Фото Сontemporist

У будинку є також музична кімната з білими стінами, наповненими творами мистецтва. А родзинкою будівлі є художня студія з видом на сад.