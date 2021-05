Екологія майбутнього: живий хмарочос львівських архітекторів підкорив міжнародний конкурс

Проєкт львівських архітекторів переміг на міжнародному конкурсі "eVolo Skyscraper Competition". Вони створили хмарочос, зведений із запрограмованого дерева у місті Нью-Йорк.

Цьогоріч за перемогу у відомому конкурсі "eVolo Skyscraper Competition" змагалося близько 500 учасників. Призовий фонд конкурсу складає 5000 доларів. Найкращі роботи публікуються у популярних виданнях світу, таких як The New York Times, The Huffington Post ,The Wall Street Journal.

Проєкт львів'ян вразив журі своєю інноваційністю та екологічним майбутнім.

Прекрасний план / Фото ZAXID.NET

Головний архітектор надихнувся деревом павловнії.

Павловнія – дерево, щорічний приріст якого становить 3-5 метрів, а вже за п'ять років висота досягає 20 метрів. По швидкості росту дереву немає рівних. Інші відомі назви цього дивовижного дерева – адамове чи алюмінієве.

За допомогою модифікації можна пришвидшити ріст дерева, досягнути більшої висоти і надати йому будь-якої форми.

Дивовижний проєкт / Фото ZAXID.NET

За допомогою спеціальних направляючих можемо виростити хмарочос. Зараз ця ідея виглядає досить абстрактною, але насправді вона є досить реалістичною для майбутнього. Уявімо, що вчені зможуть винайти дерево, яке буде рости не у 5 разів швидше, як павловнія, а в 30-40 разів скоріше. Тоді можна за 15 років виростити цілий будинок, який не потребує ні будівельних матеріалів, який достатньо просто забезпечити добривами та водою, – зазначає архітектор Guess Line Architects Андрій Лесюк.

Проєкт є поглядом у майбутнє, адже є надзвичайно екологічним. Хмарочос не матиме жодного негативного впливу на навколишнє середовище.