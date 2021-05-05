Автором проєкту є архітектурна студія Fender Katsalidis, яка завершила будівництво хмарочоса Australia 108 у Мельбурні.
Цікаво Функціональний затишок: як виглядатимуть воркспейси після пандемії
"Добудова Австралії 108 є для нас неймовірною віхою, яка виходить далеко за рамки висоти будівлі", – сказав директор компанії Нікі Дробіс.
Хмарочос має вигнуту ребристу форму / Фото Dezeen
Хмарочос, який стоїть біля 297-метрової вежі Еврики, має прямокутну ребристу форму і повністю засклений зовнішній вигляд.
З хмарочоса відкривається запаморочливий вид на місто / Фото Dezeen
Горизонтальні білі смуги обвивають будівлю. Велика консольна золота зірка виступає на шість метрів за межі будівлі.
Дивовижний проєкт / Фото Dezeen
Вежа містить 1105 квартир, розподілених на 90 житлових поверхах, а також кафе, тренажерну залу, басейни, спа-центри, приміщення для проведення заходів та садочок.