Автором проєкту є архітектурна студія Fender Katsalidis, яка завершила будівництво хмарочоса Australia 108 у Мельбурні.

Цікаво Функціональний затишок: як виглядатимуть воркспейси після пандемії

"Добудова Австралії 108 є для нас неймовірною віхою, яка виходить далеко за рамки висоти будівлі", – сказав директор компанії Нікі Дробіс.

Хмарочос має вигнуту ребристу форму / Фото Dezeen

Хмарочос, який стоїть біля 297-метрової вежі Еврики, має прямокутну ребристу форму і повністю засклений зовнішній вигляд.

З хмарочоса відкривається запаморочливий вид на місто / Фото Dezeen

Горизонтальні білі смуги обвивають будівлю. Велика консольна золота зірка виступає на шість метрів за межі будівлі.

Дивовижний проєкт / Фото Dezeen

Вежа містить 1105 квартир, розподілених на 90 житлових поверхах, а також кафе, тренажерну залу, басейни, спа-центри, приміщення для проведення заходів та садочок.

 