Гавайська мрія: фантастичний дім, який вражає уяву

Гаваї – це мальовничий куточок, жити в якому мріє кожен. Про дім, який є уособленням гавайської мрії – читайте у матеріалі.

Команда Walker Warner Architects створила на Гаваях фантастичний дім, який є втіленням мрій про неквапливу насолоду життям.

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Будинок для відпочинку названий Hale Mau'u. Він розташований на західному березі найбільшого острова архіпелагу, який має зовсім інший ландшафт, ніж тропічні тропічні ліси, типово пов’язані з Гаваями.

Чудове місце для насолоди життям / Фото Dezeen

Ділянка площе лощею понад 4000 квадратних метрів дарує неймовірні краєвиди на гори та океан, тож архітекторам залишалося лише підсилити враження.

Вода у поєднанні з деревом та зеленню створює незабутню атмосферу / Фото Dezeen

Основним матеріалом архітектори обрали дерево, щоб продовжити місцеві традиції. Басейни та відкриті простори дарують чудові враження.

Місце для неквапливих роздумів / Фото Dezeen