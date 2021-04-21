Інженерна гордість: у Саудівській Аравії зводять найбільшу у світі сонячну електростанцію

Індійська інноваційна компанія L&T виграла проєкт будівництва найбільшої у світі сонячної електростанції. Інноваційний завод планують звести у Саудівській Аравії.

Штаб-квартира компанії Larsen&Toubro (L&T) зі штабом у Мумбаї уклала контракт на будівництво сонячної фотоелектричної мережі Sudair у Саудівській Аравії. Компанія підписала контракт на проєктування, закупівлю матеріалів та будівництво заводу під ключ.

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Потужність заводу із відновлюваної енергії становитиме рекордні 1,5 гігавата. Він буде розташований в Ер-Ріяді – адміністративному окрузі в центрі Саудівської Аравії.



Інноваційне будівництво / Фото Arab News

Проєкт має земельну ділянку площею 30,8 квадратні кілометри. Вона призначена для встановлення сонячних фотоелектричних модулів з відповідними одноосьовими трекерами та інверторами.

Сонячний проєкт Державного інвестиційного фонду (PIF) є частиною планів Королівства інвестувати у відновлювану енергію.