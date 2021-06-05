Культурна Мекка: як виглядатиме новий театр у Лондоні

У Лондоні планують звести один із найбільших театрів за останні 45 років. У п'ятиповерховій споруді з особливим дизайном та чарівною концепцією планують розмістити понад 1,5 тисячі осіб.

Проєкт виставкового центру Olympia в західному Кенсінгтоні оцінюють у понад 1,3 мільярда фунтів. У театрі буде також функціонувати арткінотеатр та масштабний простір для проведення живих концертів.

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Цей особливий проєкт є творінням колаборації студії Хізервік, архітектора Хаворта Томпкінс та SPPARC.



Шикарний проєкт / Фото Dezeen

Перші ідеї розбудови з'явилися ще у 2018 році. Нещодавно опублікували більш детальну інформацію про реконструкцію Олімпійського Лондона. Тут буде створено визначний культурний центр з готелями та ресторанами.

Культурний простір / Фото Dezeen

Також тут планують відкрити майданчики для виставок сучасного мистецтва, а також сучасні офіси з коворкінгами.



Неймовірна споруда / Фото Dezeen

Буде створено понад 10 тисяч квадратних метрів нових громадських приміщень, а також велику кількість місць для велосипедів.

Очікується, що перші орендарі переїдуть до комплексу до 2023 року, тоді як весь проєкт повинен бути завершений у 2025 році.