Ландшафт майбутнього: надзвичайний проєкт лісового району в Бангкоку

Посеред великого житлового району на околиці Бангкоку планують звести неймовірний ліс. Після завершення проєкту поруч із житловим масивом виросте неймовірний природний ландшафт.

Відома компанія Foster + Partners представила генеральний план "Forestias" – перетворення одного із районів столиці та найбільшого міста Таїланду у зелений оазис.

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Будинки будуть чергуватися із зеленими насадженнями, якими спільно користується громада. Проєкт створений для заохочення місцевих жителів до спілкування із природою.

Неймовірний проєкт / Фото Dezeen

У лісовому районі поруч із деревами та кущами планують звести традиційні тайські будинки у сучасній інтерпретації. Проєкт поділений на дві зони. Північна сторона буде містити комерційні, громадські об'єкти, тоді як південна зона буде житловою. Тут заплановано будівництво великих вілл та багатоповерхових кондомініумів.



Ліс сформує серце району / Фото Dezeen

В основі Forestias буде великий ліс, який сформує взаємозв'язок між природою та навколишнім середовищем.