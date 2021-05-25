Над ущелиною: казкові хатинки для відпочинку на узбережжі Чилі

Каюти на висоті 80 метрів над рівнем моря розташовані на пагорбі Лагунілла – це велика скеля, яка виступає над морем. Поруч люблять відпочивати морські леви та інші звірі. Дивовижні крихітні будиночки призначені для відпочинку та розваг на природі.

Проєкт народився у знаменитій чилійській гавані Матансас. Місцевість стала світовою столицею для віндсерфінгу та кайтсерфінгу завдяки своїм чудовим вітрам та унікальним хвилям. Каюти мають по 57 квадратних метрів і названі на честь місцевих птахів "La Loica" та "La Tagua".

Цікаво Життя в стилі хюґе та скандинавська філософія: ЖК HYGGE вже на фінішній прямій

Автором проєкту є архітектурна студія Croxatto y Opazo Arquitectos.

Пануючи над горизонтом / Фото Аrchdaily

Великий лофт поєднує внутрішні приміщення. Їдальня, ванна кімната та кухня розташовані одному рівні. Зважаючи на невелику площу тут використали метод оптимізації простору. Великі вікна встановлені у бік узбережжя – таким рішенням підсилили ефект паріння над океаном.



Неймовірне розташування / Фото Аrchdaily

В обох кабінах головна спальня розташована на верхньому рівні, до неї можна піднятися за допомогою вертикальних сходів.

Затишний інтер'єр / Фото Аrchdaily

Обидві каюти зведені з дерева, головний матеріал – просочена сосна, висушена у камері. Зовнішня обшивка – це деревина, яку виготовили з меліорованих дубових шпал. Цей матеріал обробляли нафтовими оліями, що забезпечує стійкість до морської корозії.

Милі будиночки для відпочинку чудово поєднуються з океанським ландшафтом. Це унікальне місце для відпочинку, спокою та перезапуску.