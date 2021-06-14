Озерний затишок: у Чилі збудували чудовий будинок біля води, який огортає спокоєм

Будинки біля води завжди відрізняються особливим шармом затишку та вмиротворення. Як цю традицію продовжили у Чилі – читайте у матеріалі.

Студія Ignacio Correa Arquitecto збудувала мальовничий будинок біля озера в центральній частині Чилі. Основними будівельними матеріалами стали бетон, дерево та скло.

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Будинок розташований у містечку Ла-Естрела, що в 140 кілометрах від Сантьяго. Окрасою цього місця є озеро Рапель, насолоду яким дарує цей дім.

Казкове розташування будинку / Фото Dezeen

Одноповерховий павільйон має площу 85 квадратних метрів. Він має прямокутну форму з вигином по центру. Північна сторона будинку виходить просто до озера, а сад з часом закриє мешканців від сторонніх поглядів.

Насолода озером та природою / Фото Dezeen

Всередині є велика зона загального плану та спальні кімнати. Увесь будинок огорнутий панорамними вікнами, що дозволяє насолоджуватися цим місцем з будь-якої точки дому.