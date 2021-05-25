Робота із насолодою: в одному з офісів Сан-Франциско спорудили вертикальні сади

Для перетворення робочого офісу у комфортне та затишне місце його перетворили на квітучий сад. На вершині вежі Salesforce були розміщено 24 колони, які оздобили великою кількістю квітів та зелені.

У приміщені офісу були непривабливі великі колони, які вирішили перетворити у неймовірні вертикальні сади.

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Облаштуванням офісу займалася студія із ландшафтного дизайну Habitat.

Неймовірне робоче місце / Фото Сontemporist

Вертикальні сади мають висоту 3 метри та створюють тропічну атмосферу. В оздоблені використали близько 25 тисяч рослин.



Кожна колона – унікальна / Фото Сontemporist

Для створення унікальної зони було використано 128 видів рослин, з яких вирізняються 48 різних типів орхідей, яких обирали за кольором.

Тут вирішили посадити і їстівні трави, такі як м'ята, естрагон, базилік та кріп. Їх використовують у ресторані, що розташований в будівлі.