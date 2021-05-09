Это стало его достижением при жизни, так как многие считали, что это сделать невозможно. К сожалению, секрет построения такого кирпичного купола давно утрачен, однако некоторые факты о Брунеллески могут помочь понять, каким человеком он был.

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Он был не просто архитектором, но и художником, скульптором, планировщиком, корабельным конструктором, слесарем и тому подобное. Его считали безумно гордым, а порой даже высокомерным, который знал себе цену и не считался с теми, кто не разделял его мнение. Возможно, именно такое высокомерие и помогло ему стать отцом архитектуры Возрождения.

Вот 10 фактов о Филиппо Брунеллески и его знаменитом флорентийском куполе.

Изобрел линейный перспективный рисунок

Брунеллески считают изобретателем линейного перспективного рисования и живописи. Его техника стала революционным устройством для представления зданий и других объектов в 3D-формате.

Архитектор изучал внешний вид предметов, когда они расположены ближе и дальше. Он поделился этой техникой и попросил людей сравнить его работу с реальной сценой, чтобы доказать точность, которую он смог достичь. Стиль быстро распространился и стал стандартной практикой.



Статуя Брунеллески во Флоренции / Фото My Modern Met

Брунеллески мог не стать выдающимся архитектором

У Брунеллески, как и у многих легендарных создателей в истории, был заклятый враг – Гиберти, итальянский скульптор и ювелир.

В 1401 году Флоренция провела конкурс на новые бронзовые двери во Флорентийскую баптистерию. И Брунеллески, и Гиберти подали заявку на конкурс в виде единого бронзового панно с изображением Жертвы Исаака – библейской истории, где Бог испытывает Авраама, прося убить его единственного сына. Обе работы были прекрасными примерами мастерства каждого художника и жюри не смогло выбрать одну из них. Они попросили их работать вместе над проектом, но Брунеллески отказался, поэтому и проиграл. После этого он сосредоточился на архитектуре и своей теории линейной перспективы.



Макеты панно Гиберти (слева) и Филиппо Брунеллески (справа) / Фото Wikimedia

Взяться за достройку купола, возможно, помогло яйцо

Достройка Флорентийского купола была чрезвычайно трудной задачей. Неправильная восьмиугольная форма основы не имела настоящего центра, из-за чего невозможно было применить типовое полушарие. Брунеллески был уверен, что у него есть решение, но делясь своим планом, он был очень осторожным, потому что боялся, что кто-то украдет его идею.

Рассказывают, что он якобы отказывался показывать свои рисунки, но убедил жюри с помощью обычного яйца. Брунеллески пообещал поделится своими долгожданными планами, если они смогут пройти его простой тест, а именно заставить яйцо стоять прямо. Когда никто не смог разгадать загадку, он сделал в нем округлое дно и поставил его вертикально.

Жюри жаловалось, что это несправедливо и они сделали бы так же, если бы знали, что это разрешено. Однако Брунеллески объяснил, что они могли бы также спроектировать купол, если бы обладали знаниями, которыми обладал он. Эта загадка якобы убедила их, что человек без архитектурной подготовки сможет завершить купол.

Для традиционной постройки купола могло не хватить древесины

Традиционная методика построения купола с помощью техники центрирования арки требовала большого количества древесины. Однако Брунеллески убеждал, что его дизайн в этом не нуждался.

Если бы Купол Брунеллески завершили с помощью техники центрирования, для этого нужно было бы намного больше древесины, которой в тогдашней Тоскане не было.

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Специальные машины Брунеллески

Брунеллески был настоящим изобретателем, способным решить новые проблемы, которые возникали во время строительства купола.

В то время не было механических кранов, а тяжелые материалы поднимали с помощью тренажера, управляемого человеком. Однако Брунеллески требовал эффективной системы, которая помогла бы доставить материалы на большие высоты. Чтобы удовлетворить эту потребность, он сконструировал новую машину, которая использовала волов, которые двигались по кругу. Они были соединены с системой трех зубчатых колес, которая поднимала предметы вверх или вниз и не требовала от волов изменения направления движения.



Эскиз Брунеллески 1430 года / Фото Wikiart

Эмоциональный вклад флорентийцев в строительство купола

Флорентийский собор оставался недостроенным в течение многих лет. Поэтому когда Брунеллески начал работу, местные жители были очень взволнованными.

В течение 16 лет купол каждый раз возрастал, а вся Флоренция с нетерпением ждала завершения и наблюдала за невероятными изобретениями, которые Брунеллески разработал для проекта. Люди были знакомы с процессом и использовали строительство как способ обозначения времени. Например, они составляли планы выполнить определенную работу или обещание "до того, как покроется купол".

Благодаря куполу появилось знаковое местное блюдо

Одним из строительных инструментов Брунеллески была массивная печь, мастера использовали для выпечки терракотовой плитки купола. Поскольку многие рабочие активно работали на месте, трудно было прокормить всех.

История рассказывает, что производители плитки вместе с кафелем в печи готовили простое блюдо из дешевого мяса, красного вина, перца и чеснока. Это рагу из говядины называли пепосо. Некоторые рассказы говорят, что Брунеллески сам принес блюдо во Флоренцию. В любом случае основная пища строителей флорентийского купола стала традиционной пищей для всего города и по сей день остается чрезвычайно популярным блюдом.



Рагу пепосо / Фото My Modern Met

Барабан купола до сих пор недостроен

Знаковый Флорентийский собор до сих пор не достроен. Брунеллески умер в 1446 году, оставив часть проекта для будущего дизайнера. В конце концов конкурс состоялся почти через 100 лет после его смерти и привлек многих конкурентов, включая Микеланджело. Для завершения проекта выбрали четырех архитекторов, но впоследствии все отказались от работы, кроме Баччи д'Аньоло.

Он усердно работал, пока не обнародовали жесткую критику относительно его работы. Самый известный – комментарий Микеланджело о том, что купол напоминал клетку для сверчков. Поэтому д'Аньоло оставил свою работу во Флорентийском соборе, а за остальное больше никто не взялся.

До ХХ века купол был самым широким сводом

Купол Брунеллески до сих пор является самым высоким кирпичным куполом в мире, а до ХХ века оставался самым широким сводом любого вида. Однако с появлением более современных материалов и технологий его ширину превзошли.



Интерьер Флорентийского купола / Фото My Modern Met

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До сих пор неизвестно как Брунеллески строил купол

Поскольку Брунеллески не оставлял записей о своем процессе строительства, мы никогда не узнаем, каким бы выглядел его завершенный купол.

Известно, что схема Брунеллески включала не один, а два купола. Они соединялись массивными кирпичными арками и переплетались кольцами из камня и дерева. Кирпичная кладка смогла бы частично держаться благодаря узорной карандашной кости, которую использовал Брунеллески, где вертикальный кирпич выступал в качестве опоры для горизонтального кирпича.

Однако главный вопрос, над которым ломают головой архитекторы, как Брунеллески сделал свою кирпичную кладку настолько совершенной? Вероятно, ответ скрывается в какой-то веревочной системе, а возможно, в сочетании с деревянной опалубкой, которая позволила проводить линейные работы на протяжении всего проекта.



Флорентийский купол / Фото My Modern Met