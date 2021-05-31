Бельгийский уют: как выглядит идеальный дом для семьи в Антверпене

Бельгийские семейные дома обладают особым шармом уюта и покоя. Как эту традицию продолжили в Антверпене – читайте в материале.

Команда архитекторов и дизайнеров MADE получила заказ обновить старый дом, чтобы он стал островком семейного уюта.

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Преимуществом дома есть большой красивый сад, поэтому команда решила сделать акцент на взаимодействии с этим уголком природы.

Панорамные окна обеспечивают большое количество света и позволяют насладиться садом / Фото Archdaily

Белый цвет в интерьере создает замечательную теплую атмосферу. На первом этаже расположены общие зоны, такие как кухня, гостиная и кабинет. Спальни и гостевые комнаты заняли второй этаж.

Уютный дом / Фото Archdaily

Этот замечательный дом является прекрасным взглядом на спокойную и счастливую семейную жизнь.

