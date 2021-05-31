Команда архітекторів та дизайнерів MADE отримала замовлення оновити старий будинок, щоб він став острівцем сімейного затишку.

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Перевагою дому є великий красивий сад, тож команда вирішила зробити акцент на взаємодії з цим куточком природи.

Панорамні вікна забезпечують велику кількість світла та дозволяють насолодитися садом / Фото Archdaily

Білий колір в інтер'єрі створює чудову теплу атмосферу. На першому поверсі розташовані загальні зони, такі як кухня, вітальня та кабінет. Спальні та гостьові кімнати зайняли другий поверх.

Затишний дім / Фото Archdaily

Цей чудовий будинок є чудовим поглядом на спокійне та щасливе сімейне життя.

