Волшебный дом открытого типа площадью 300 квадратных метров является творением GN Architecture, а дизайном интерьера занималась команда Maresca Interiors.
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Новый дом расположен в муниципалитете Байя. Участок расположен в саду в окружении экзотических растений, которые являются частью заповедной зоны ЮНЕСКО.
Дизайн – это ссылка на природу / Фото Archdaily
Новое пространство создано как продолжение существующей резиденции, где можно будет принять гостей и обеспечить им комфортный отдых.
Великолепная зона для релакса / Фото Archdaily
Архитекторов и дизайнеров вдохновил местный образ жизни, в котором отсутствуют быстрый темп и зацикленность на технологиях.
Атмосфера полной беззаботности / Фото Archdaily
Дом призван создать атмосферу связи с природой и "отключения" от внешнего мира.