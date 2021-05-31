Бразильская сказка: вилла в Бразилии, на которой хочется провести не только отпуск

Бразилия привлекает туристов культурой и солнечной погодой. Как выглядит вилла, которая воплощает оба компонента – смотрите в материале.

Волшебный дом открытого типа площадью 300 квадратных метров является творением GN Architecture, а дизайном интерьера занималась команда Maresca Interiors.

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Новый дом расположен в муниципалитете Байя. Участок расположен в саду в окружении экзотических растений, которые являются частью заповедной зоны ЮНЕСКО.

Дизайн – это ссылка на природу / Фото Archdaily

Новое пространство создано как продолжение существующей резиденции, где можно будет принять гостей и обеспечить им комфортный отдых.

Великолепная зона для релакса / Фото Archdaily

Архитекторов и дизайнеров вдохновил местный образ жизни, в котором отсутствуют быстрый темп и зацикленность на технологиях.

Атмосфера полной беззаботности / Фото Archdaily

Дом призван создать атмосферу связи с природой и "отключения" от внешнего мира.