Дом графа Дракулы: в Алабаме продается дом со спальней, которая имеет вид гроба
Удивительная недвижимость расположена в Хантсвилле, штат Алабама. Дом поражает своим дизайном, а больше всего сбивает с толку спальня, которая напоминает гроб.
Источник:Metro
Роскошный дом имеет четыре спальни и пять ванных комнат. В списке недвижимости также отмечается, что во владении есть волшебное бунгало.
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Дом стал вирусным благодаря необычной спальни и особому оформлению.
Волшебный дворик / Фото Metro
Знаменитая спальня обшита деревянными панелями и имеет высокую кровать с необычным изголовьем, которое занимает значительную часть пространства. Коричневый ковер и шторы дополняют удивительную атмосферу.
Необычная спальня / Фото Metro
После публикации объявления на различных риэлторских сайтах, публикация стала вирусной среди пользователей социальных сетей. В Twitter пользователи откровенно выражали свое удивление от вида комнаты и сравнивали ее с ящиком или гробом.
Уютный маленький дворик / Фото Metro
Также здесь есть внутренний дворик с небольшим бассейном и развлекательной зоной на открытом воздухе. Недвижимость продается за более чем 1 миллион долларов.
Больше фото уникального дома:
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