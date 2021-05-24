Дом-трансформер: уникальный дом в Парагвае, который можно модифицировать в любую форму

Дом, расположенный на вершине холма, сливается с горизонтом и отлично гармонирует с окружающей средой.

Главным акцентом в вилле являются модульное пространство, которое по желанию можно менять, и максимальное погружение в природное окружение. Крыша дома – это покрытая газоном площадка, откуда открывается великолепный вид.

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Площадь проекта составляет 345 квадратных метров.

Уникальный дизайн / Фото Аrchdaily

Две горизонтальные параллельные пластины бетона соединены между собой четырьмя колоннами на одном уровне. Опорный модуль разместили в центре сооружения – именно здесь разместили открытый огонь. Это стало прекрасным местом для встреч. Все остальные модули можно модифицировать с помощью скользящих плоскостей. Пространства при необходимости можно собирать и разбирать.



Продуманный ландшафтный дизайн / Фото Аrchdaily

Дом имеет деревянные ставни, которые полностью открываются наружу. Композиция здания завершается зеленым покрытием, которое, кроме усиления тепловой изоляции, создает новое пространство.