Ресторан Лиянадж является местом с невероятной архитектурой и прекрасным расположением. Волшебное заведение расположено в Шри-Ланке. Оно имеет каюты, возвышающиеся над скалистым пляжем и бар в форме золотых рыбок с видом на океан.

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Автором проекту ресторана Sky Treetop является Тилина Лиянадж.

Удивительная форма ресторана / Фото Yanko Design

Впечатляющий архитектурный проект соответствует своему особому окружению.


Уникальный дизайн / Фото Yanko Design

Ресторан консольно выступает от обрыва горы, создавая ощущение полета.


Ужин со сказочным видом / Фото Yanko Design

Конструкции оборудованы ладьевидной основой, что выступает со склона, с немного поднятой крышей. Такая конструкция защищает от стихий, а также дает потрясающий вид на горную местность.


Привлекательные конструкции / Фото Yanko Design

В строительстве проекту использованы изогнутые кусочки бамбука, благодаря которому возникают ощущения тропиков внутри ресторана.


Экзотические сооружения / Фото Yanko Design

Уникальный ресторан с невероятной формой – это замечательное место с невероятным пейзажем. Посетители здесь могут насладиться не только особой кухней, но и прекрасной природой.