Ресторан Лиянадж является местом с невероятной архитектурой и прекрасным расположением. Волшебное заведение расположено в Шри-Ланке. Оно имеет каюты, возвышающиеся над скалистым пляжем и бар в форме золотых рыбок с видом на океан.
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Автором проекту ресторана Sky Treetop является Тилина Лиянадж.
Удивительная форма ресторана / Фото Yanko Design
Впечатляющий архитектурный проект соответствует своему особому окружению.
Уникальный дизайн / Фото Yanko Design
Ресторан консольно выступает от обрыва горы, создавая ощущение полета.
Ужин со сказочным видом / Фото Yanko Design
Конструкции оборудованы ладьевидной основой, что выступает со склона, с немного поднятой крышей. Такая конструкция защищает от стихий, а также дает потрясающий вид на горную местность.
Привлекательные конструкции / Фото Yanko Design
В строительстве проекту использованы изогнутые кусочки бамбука, благодаря которому возникают ощущения тропиков внутри ресторана.
Экзотические сооружения / Фото Yanko Design
Уникальный ресторан с невероятной формой – это замечательное место с невероятным пейзажем. Посетители здесь могут насладиться не только особой кухней, но и прекрасной природой.