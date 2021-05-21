Функционал и комфорт: как превратить заброшенный чердак в уютные апартаменты

Маленький гельсиньське чердак превратили в комфортную и уютную квартиру. Как организовать минимальное пространство в замечательный дом – читайте в материале.

Квартира-студия имеет площадь в 41 квадратный метр. Финский дизайнер интерьера увидел потенциал в этом ограниченном пространстве. Здесь провели ремонт и обустроили ячейки для хранения вещей.

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Дом, в котором находятся апартаменты, датируется 1911 годом и расположен в центре Хельсинки. Здесь будет проживать женщина со своей чотироричною дочерью.

Красивые апартаменты / Фото Vtwonen

Небольшой лофт имеет разумное планирование. Высота потолка составляет три метра. Для того, чтобы все разместить, в апартаментах изменили планировку: в зал перенесли кухню, а на месте кухни обустроили спальню.



Невероятный дизайн / Фото Vtwonen

Все поверхности мебели в квартире гладкие и окрашены в светло-серый цвет. В обновленной гостиной находился альков – именно здесь расположили спальное место для ребенка.