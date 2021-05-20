Дизайнерская студия Dupont Blouin недавно обновила интерьер дома в Монреале. Уникальным элементом дизайна является красочная тераццова плита. Она выстлана на всех этажах и добавляет пространству радостного и озорного характера.
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Обновленный дом – это современный и просторный триплекс.
Изысканное пространство / Фото Сontemporist
Полы из тераццо можно найти в разных комнатах, таких как кухня, столовая, гостиная, главная спальня и ванная комната. Напольное покрытие дополняют разнообразные детали.
Невероятные детали / Фото Сontemporist
Центр дома "одет" в грецкий орех и соединяет разные уровни сооружения. Здесь размещаются лестницы и небольшая гардеробная. U-образная кухня имеет изысканно изогнутую столешницу с соответствующими верхними полками, которые открыты для легкого доступа.
Невероятный дизайн / Фото Сontemporist
В доме также есть подвал с телевизионной комнатой, игровой комнатой и детской спальней.