Дизайнерская студия Dupont Blouin недавно обновила интерьер дома в Монреале. Уникальным элементом дизайна является красочная тераццова плита. Она выстлана на всех этажах и добавляет пространству радостного и озорного характера.

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Обновленный дом – это современный и просторный триплекс.

Triplex (триплекс) – сооружение, которое состоит из трех частей , в каждой проживает отдельный собственник.

Изысканное пространство / Фото Сontemporist

Полы из тераццо можно найти в разных комнатах, таких как кухня, столовая, гостиная, главная спальня и ванная комната. Напольное покрытие дополняют разнообразные детали.



Невероятные детали / Фото Сontemporist

Центр дома "одет" в грецкий орех и соединяет разные уровни сооружения. Здесь размещаются лестницы и небольшая гардеробная. U-образная кухня имеет изысканно изогнутую столешницу с соответствующими верхними полками, которые открыты для легкого доступа.

Невероятный дизайн / Фото Сontemporist

В доме также есть подвал с телевизионной комнатой, игровой комнатой и детской спальней.