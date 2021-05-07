Новым автовокзалом может похвастаться чешский город Брно. Проект реконструкции вокзала начался еще 10 лет назад.

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Архитекторы хотели учесть как и удобство транспортного узла, так и положительный опыт пассажиров, которым нужно ждать свой автобус.

Современное крытое транспортное пространство / Фото Archdaily

Укромные места для пассажиров контрастируют с бруталистической архитектурой здания, которую дизайнеры хотели максимально сохранить. Ежедневно вокзал готов пропустить через себя более 17 тысяч пассажиров.

Комфортные зоны ожидания / Фото Archdaily

Вокзал "Звонарка" создан для того, чтобы обеспечить транспорт удобной зоной стоянки и посадки, а пассажиров – местами для ожидания, в которых время пролетит незаметно.