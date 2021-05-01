Компании публикуют отчеты, как сэкономили на офисах в течение пандемии, а работники задумываются над тем, нужно ли проводить треть своей жизни в офисе, который также требует времени на дорогу.

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Но полностью отказаться от командной работы трудно, ведь именно активное взаимодействие дает лучший результат.

"Домашняя "атмосфера / Фото Archdaily

Следовательно, компаниям нужно создать пространство, которое будет максимально приспособлено как для индивидуальной, так и для групповой работы.

Функциональное зонирование / Фото Archdaily

Новые просторы для работы должны отличаться неформальностью, а дизайн должен снижать уровень стресса и вызывать положительные эмоции.

Неформальный дизайн / Фото Archdaily

Независимость - это главное чувство, которое не должно покидать каждого, кто работает в таком пространстве.

Офис будущего / Фото Archdaily

Пандемия изменила привычное течение жизни, и вряд ли вернется к обычному режиму. Новые рабочие пространства должны быть максимально сосредоточены на людях и их ощущении удовольствия.