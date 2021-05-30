Гавайская мечта: фантастический дом, который поражает воображение

Гавайи – это живописный уголок, жить в котором мечтает каждый. О доме, который является олицетворением гавайской мечты – читайте в материале.

Команда Walker Warner Architects создала на Гавайях фантастический дом, который является воплощением мечты о неторопливом наслаждении жизнью.

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Дом для отдыха назван Hale Mau'u. Он расположен на западном берегу крупнейшего острова архипелага, который имеет совсем другой ландшафт, чем тропические тропические леса, типично связанные с Гавайями.

Замечательное место для наслаждения жизнью / Фото Dezeen

Участок площадью лощею более 4000 квадратных метров дарит невероятные виды на горы и океан, поэтому архитекторам оставалось лишь усилить впечатление.

Вода в сочетании с деревом и зеленью создает незабываемую атмосферу / Фото Dezeen

Основным материалом архитекторы выбрали дерево, чтобы продолжить местные традиции. Бассейны и открытые пространства дарят прекрасные впечатления.

Место для неторопливых размышлений / Фото Dezeen