Отель CITYZEN Ya – это мультифункциональный отель в Яремче, который позволит каждому инвестору стать рантье на курорте и получать хороший пассивный доход более чем 10 тысяч долларов в год.

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CITYZEN Ya предлагает украинскому рынку недвижимости новый формат – smart house system. Это доступная эргономичная и технологическая роскошь, что гарантирует максимум комфорта для проживания, отдыха и работы.

Идея отеля предполагает, что мы ищем партнеров-единомышленников, которым предлагаем инвестировать в лоты – номера и коммерческие помещения на первых этажах. Расчетная доходность от 15% годовых, капитализация от 30% в первый год после начала работы, – рассказывает соучредитель LEV Development Александр Островский.

Отель будет иметь более 250 номеров трех видов:

S (13-17 м2);

M (18-21 м2);

L (22-33 м2).

Пассивный доход инвестора зависит от размера номера: компактный номер площадью 13 м2 принесет инвестору прибыль в 5,5 тысяч долларов, а номер в 33 м2 пополнит бюджет инвестора уже на 11,7 тысяч долларов.

Все номера отеля смогут похвастаться кроватями king-size, вдохновляющими видами и супертехнологичной системой кондиционирования.

Это будет по-настоящему WOW-отель, эмоциональный, вдохновляющий. С множеством инста-локаций: от номеров с панорамными окнами с захватывающими дух видами и конференц-зоной, оборудованной по последнему слову техники до ресторана и смотровой площадки на крыше. Отель с яркой индивидуальностью одинаково хорош для отдыха и работы, – добавляет соучредитель LEV Development Александр Островский.

CITYZEN Ya – это отечественный проект по международным стандартам, над созданием которого LEV Development работает совместно с известным украинским архитектурным бюро AVG Group. Отель сможет приятно удивлять как украинских, так и зарубежных туристов.

Первые этажи займут торговые галереи и общественные зоны. Здесь будут обустроены коворкинг и конференц-зона, оснащены всей необходимой техникой – проекторами, мультитач-панелями и прочим. Отдых гостям и жителям города обеспечит SPA-зона отеля, включая бассейн, wellness-центр и сауну. Панорамный лифт будет доставлять и в ресторан на крыше, двери которого также открыты для всех желающих, а смотровая площадка станет лучшим местом для вечеринок.

Рецепшн здесь тоже на высоте – в прямом смысле, на последнем этаже. Процесс заселения в CITYZEN Ya особый и будет напоминать онлайн-регистрацию на авиарейс. Нужно только ввести данные в электронный терминал, отсканировать QR-код и получить ключ от номера. Все процессы в отеле будут максимально диджитализованы. Это не только оставит приятный опыт у гостей, но и ускорит окупаемость проекта, что является приятной новостью уже для инвесторов. Кстати, инвесторам никоим образом не нужно вникать в дела – управлять отелем будет международный оператор, который возьмет на себя все организационные и бытовые вопросы. Работа инвестора заключается только в получении прибыли.

CITYZEN Ya будет востребованным на протяжении всего года, ведь Яремче – это уникальное живописное место, что оплетено сетью развитых туристических маршрутов, рассчитанных на любой темп и стиль отдыха как в сезон, так и вне его. До Буковеля здесь – рукой подать, а дорога в Ивано-Франковск займет всего час.

CITYZEN Ya – это место, которое станет трендсеттером. Оно будет привлекать всех, кто решил отдохнуть в Яремче, и приносить стабильный доход инвесторам.

Узнать больше об инновационном отель CITYZEN Ya можно на сайте LEV Development или по телефону 067 400 83 82.