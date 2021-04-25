Расширение торгового центра Cairo Festival City Mall включает строительство нового здания под названием "Фестивальный проспект". Рядом планируют возвести десятки магазинов крупнейших международных брендов, а также ресторанов, которые будут открыты в первом квартале 2023 года.

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Проект поражает своими просторами, ведь он построен на площади 3 миллиона квадратных метров.



Помпезный проект / Фото Arab News

На территории уже возведены торговый центр, административная зона, два роскошных отеля, школы, медицинские учреждения и жилые единицы.

Строительство проекта Каирского фестивального города началось в 2008 году.