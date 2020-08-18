Архитектурные фирмы SOM и Fender Katsalidis проектируют две высокотехнологичные башни в центральном деловом районе Сиднея. Новые небоскребы сформируют отдельную городскую экосистему, которая не будет зависеть от остального города.

На территории зданий будет все необходимое для комфортного проживания здесь жителей, пишет Archdaily.

Похоже: Легкие и безопасные для экологии – в пригороде Парижа презентовали жилые башни: фото

Архитекторы предложили проект, который расположен в центральном деловом районе Сиднея, что в Австралии, и направлен на трансформацию этой части города.

Проект будет занимать место на большой площади недалеко от центра города / Фото Archdaily

Здания будут иметь смешанное назначение и содержать как жилые квартиры, так и коммерческие, офисные площади и даже зеленые зоны.

Здания будут автономными / Фото Archdaily

Одно из них будет иметь 37, а другое 39 этажей, а общая площадь будет иметь размер более 15 тысяч квадратных метров. Центральное здание поднимается вверх рядом поэтапных ярусов, открывая садовые террасы и виды на каждом этаже.

К тому же, здания будут оснащены компьютеризированной системой, которая будет управлять фасадом. Так, здесь установят "умную" естественную вентиляцию, а также систему регулирования поступления естественного света.

Небоскребы будут иметь "умный фасад" / Фото Archdaily

К слову: В такой офис хочется возвращаться: оригинальный концепт здания в Сан-Диего – фото

Каждый этаж в башнях задуман как уникальный "микрорайон", который соединен зимними садами, залитыми светом атриумами и открытыми террасами.