Яркое село под названием Alexandria Park Tiny Home Village является попыткой решить жилищный кризис в городе. Команда архитекторов уже свела первый прототип в феврале 2021 года, который расположили на бульваре Чандлера.

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Удивительное поселение разработала калифорнийская студия Lehrer Architects.

Сочный поселок / Фото Elle Decor

В селе планируют построить 103 дома, в которых могут проживать два человека. В общем поселение должно вместить до 200 человек.



Место возрождения надежд / Фото Elle Decor

Комплекс ярких сооружений имеет главную улицу, бульвары и места общего пользования, объединенных великолепным парком. Участок, на котором планируют возводить поселения, это заброшенный пустырь, который превращают в функциональное и такое нужное место.

Замечательное место / Фото Elle Decor

Дома украшены модернистской живописью, что придает зданиям привлекательный и веселый внешний вид. Модули имеют быструю систему установки и независимое пространство для каждого жителя. Каждый житель сможет насладиться собственной автономией и приватностью.