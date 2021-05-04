Сначала 70-летний мужчина заселился в обычный дом в техасском Community First! Village – общине, которая обеспечивает постоянным жильем бездомных людей. Но когда строительная технологическая компания ICON с помощью трехмерной печати построила 6 маленьких домиков, один из них стал домом Тима.
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Кардинальные изменения
Это полностью изменило его жизнь. Из замкнутого мужчины, который боролся с наркозависимостью и избегал людей, он стал открытым и коммуникабельным.
Когда я узнал, что стал первым человеком в Америке, который переехал в дом с трехмерной печатью, я подумал, как это здорово. Те самые люди, от которых я когда-то убегал, теперь я бегу к ним. Если вы когда-либо были на самом дне, вы знаете, что некоторым людям просто нужно немного поощрения и поддержки,
– говорит Тим.
Тим Ши в своем новом доме / Фото New York Post
Человек полностью преодолел зависимость и надеется, что проживет в новом доме до конца своих дней.
Дома, построенные 3-D принтером / Фото New York Post
Как печатали дома
Дома возводили из бетона с помощью 3D-принтера Vulcan II от Icon. На печать одного дома уходило менее 48 часов. А стоимость каждого из них на 20% - 30% меньше, чем цена традиционного крошечного дома.
3-D принтер / Фото New York Post
3-D принтер печатает дом / Фото New York Post
Все дома площадью 37 квадратных футов имеют спальню, ванную комнату, полностью оборудованную кухню, гостиную и большую веранду с панорамным видом на закат.
Гостиная печатного дома / Фото New York Post
Кухня печатного дома / Фото New York Post
Интерьер печатного дома / Фото New York Post
Этот проект был реализован при поддержке некоммерческой организации New Story, которая помогает людям находить стабильное жилье. И он стал прекрасным примером того, как современные строительные приемы могут помочь решить проблемы, связанные с доступным жильем.