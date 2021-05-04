Сначала 70-летний мужчина заселился в обычный дом в техасском Community First! Village – общине, которая обеспечивает постоянным жильем бездомных людей. Но когда строительная технологическая компания ICON с помощью трехмерной печати построила 6 маленьких домиков, один из них стал домом Тима.

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Кардинальные изменения

Это полностью изменило его жизнь. Из замкнутого мужчины, который боролся с наркозависимостью и избегал людей, он стал открытым и коммуникабельным.

Когда я узнал, что стал первым человеком в Америке, который переехал в дом с трехмерной печатью, я подумал, как это здорово. Те самые люди, от которых я когда-то убегал, теперь я бегу к ним. Если вы когда-либо были на самом дне, вы знаете, что некоторым людям просто нужно немного поощрения и поддержки,

– говорит Тим.



Тим Ши в своем новом доме / Фото New York Post

Человек полностью преодолел зависимость и надеется, что проживет в новом доме до конца своих дней.



Дома, построенные 3-D принтером / Фото New York Post

Как печатали дома

Дома возводили из бетона с помощью 3D-принтера Vulcan II от Icon. На печать одного дома уходило менее 48 часов. А стоимость каждого из них на 20% - 30% меньше, чем цена традиционного крошечного дома.



3-D принтер / Фото New York Post



3-D принтер печатает дом / Фото New York Post

Все дома площадью 37 квадратных футов имеют спальню, ванную комнату, полностью оборудованную кухню, гостиную и большую веранду с панорамным видом на закат.

Гостиная печатного дома / Фото New York Post



Кухня печатного дома / Фото New York Post



Интерьер печатного дома / Фото New York Post

Этот проект был реализован при поддержке некоммерческой организации New Story, которая помогает людям находить стабильное жилье. И он стал прекрасным примером того, как современные строительные приемы могут помочь решить проблемы, связанные с доступным жильем.

Печатные дома / Фото New York Post