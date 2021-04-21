Проект, получивший название "Горячее сердце", имеет целью создать термальные острова, которые станут центром для тропических лесов и экосистем со всего мира. Он будет базироваться на архипелаге бассейнов, что сохраняют тепло и будет служить центром для рекреационных мероприятий.

Инновационная компания CRA-Carlo Ratti Associati создала проект островов для Хельсинкского энергетического вызова. Новые зеленые оазисы обеспечат дополнительный общественное пространство и создадут уникальный памятник для холодной столицы Финляндии.

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Расположенный у побережья Хельсинки инфраструктурный объект будет крупнейшим по своей специфике.

Уникальный проект / Фото Аrchdaily

Каждый из 10 цилиндрических бассейнов будет функционировать как гигантская тепловая батарея. Негативно возобновляемая энергия превращается в тепло, хранится в резервуарах и отводится в городские каналы распределения тепла.

Идея заключается в использовании гигантских тепловых батарей для накопления энергии. Эту модель можно будет применять ко многим прибрежным городам с подобным климатом.



Невероятное пространство будущего / Фото Аrchdaily

Горячее сердце было разработано в рамках Хельсинского энергетического вызова, организованного муниципалитетом Хельсинки.

Проект создан для ускорения перехода углеродистой нейтральности в отоплении до 2030 года. Проект находится на фазе генерального планирования, его воплотят в жизнь до 2028 года.