Доступное жилье – одна из главных проблем, которую пытается решить 3D-принтер.

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Ранее в архитектуре было уже много подобных проектов, но дизайнеров и жителей из-за отсутствия эстетики они не впечатляли.

3D-принтер делает жилье доступным / Фото Archdaily

Свой ответ на этот вызов решила дать компания ICON. Они создали проекты семейных домов в Табаско (Мексика). Комплексу из 50 зданий на эстетику и комфорт жаловаться не придется.

Простой и уютный проект / Фото Archdaily

Над обликом зданий поработал дизайнер Ив Бегар. Ему удалось создать пространство, в котором любой будет чувствовать себя, как дома, и не требующее больших затрат.

Совершенный домик / Фото Archdaily