Апартаменты имеют небольшую площадь – всего 55 квадратных метров, однако благодаря ультрасовременному интерьеру это очень стильный и просторный дом для молодой пары. Терракотово-розовые стены добавляют оригинальности всему дизайну, а большое количество насыщенных природных зеленых оттенков помогли создать уникальный интерьер.
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Дизайнером этого яркого проекта является студия Reutov Design.
Смелый проект / Фото Аrchdaily
Квартира наполнена запахом цветов – это наслаждение не только для органов чувств, но и для жизни.
Необычное сочетание цветов и текстур / Фото Аrchdaily
На создание именно такого проекта дизайнера вдохновили цвета и природа Мексики.
Пространство продумано до мельчайших деталей / Фото Аrchdaily
В апартаментах можно найти традиционные архитектурные элементы Мексики с яркими красками. Это невероятная энергия южного солнца и природных цветов.
Комфортная зона отдыха / Фото Аrchdaily
Одним из важных элементов интерьера является кактус. Это космическое растение с уникальным дизайном.
Мексиканский колорит – основа дизайна / Фото Аrchdaily
В апартаментах нет ни одного одинакового кактуса, у каждого своя форма и оттенок. Кактусы интерпретированы во всем дизайне. Они расположены хаотично и в самых непредсказуемых местах.
Удивительная ванна / Фото Аrchdaily
Природа создает необычайный дизайн – именно такой концепт взяли за основу при создании интерьера в этой квартире.
Невероятные детали / Фото Аrchdaily
Чрезвычайное пространство создано с помощью гармонии между текстурами, цветами и формами.