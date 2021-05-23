Кактусы и экзотический интерьер: квартира в Нью-Йорке, которая поражает оригинальностью

Смелый проект в Нью-Йорке – это попытка бегства от серых будней и шумного мегаполиса. Легкий, нежный, но в то же время пьянящий интерьер в ярких тонах создает невероятный эффект в этой странной квартире.

Апартаменты имеют небольшую площадь – всего 55 квадратных метров, однако благодаря ультрасовременному интерьеру это очень стильный и просторный дом для молодой пары. Терракотово-розовые стены добавляют оригинальности всему дизайну, а большое количество насыщенных природных зеленых оттенков помогли создать уникальный интерьер.

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Дизайнером этого яркого проекта является студия Reutov Design.

Смелый проект / Фото Аrchdaily

Квартира наполнена запахом цветов – это наслаждение не только для органов чувств, но и для жизни.

Необычное сочетание цветов и текстур / Фото Аrchdaily

На создание именно такого проекта дизайнера вдохновили цвета и природа Мексики.

Пространство продумано до мельчайших деталей / Фото Аrchdaily

В апартаментах можно найти традиционные архитектурные элементы Мексики с яркими красками. Это невероятная энергия южного солнца и природных цветов.

Комфортная зона отдыха / Фото Аrchdaily

Одним из важных элементов интерьера является кактус. Это космическое растение с уникальным дизайном.

Мексиканский колорит – основа дизайна / Фото Аrchdaily

В апартаментах нет ни одного одинакового кактуса, у каждого своя форма и оттенок. Кактусы интерпретированы во всем дизайне. Они расположены хаотично и в самых непредсказуемых местах.

Удивительная ванна / Фото Аrchdaily

Природа создает необычайный дизайн – именно такой концепт взяли за основу при создании интерьера в этой квартире.

Невероятные детали / Фото Аrchdaily

Чрезвычайное пространство создано с помощью гармонии между текстурами, цветами и формами.