Для жителей-книгоманов в Южной Корее создали уникальный дизайнерский проект дома. В нем спроектировали полку, которая следует по всей линии лестницы.

Архитектурная фирма Moon Hoon спроектировала современный бетонный дом в городе Чеджу-си, Южная Корея. В проект встроена книжная полка, которая идет по лестнице внутри этого дома. Лестница, соединявшая различные уровни дома, создавалась как привлекательный элемент интерьера, а изготовленная на заказ книжная полка прекрасно дополняет дизайн.

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Стеллажи встроенны в стену и облицованы деревом. Этот стиль соответствует лестничным маршам.



Замечательный замысел / Фото Сontemporist

В полки встроено скрытое освещение, которое прекрасно дополняет книги и создает уютную атмосферу на лестничном пролете.



Прекрасное пространство / Фото Сontemporist

Мансардное окно с подсветкой демонстрирует геометрические линии, где стены сталкиваются с потолком.



Экстерьер дома / Фото Сontemporist

Внешний вид дома также поражает своим дизайном. Резиденция выделяется смелыми геометрическими фигурами из бетона и угловыми элементами. Стеклянные балконы и лестничные перила легко вписываются в бетонную конструкцию.