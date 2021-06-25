Конкурент Таймс-сквер: в Лондоне обновят площадь станции метро Oxford Circus

Площадь станции Oxford Circus вскоре получит фантастический вид. Архитекторы хотят создать конкурента одной из самых известных площадей в мире.

Уже этим летом Королевский институт британских архитекторов (RIBA) проведет международный конкурс окончательного дизайна обновленной станции Oxford Circus.

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Главная цель проекта – решить вопрос пробок, безопасности и качества воздуха на площади, которая является оживленным перекрестком Оксфорд-стрит и Реджентс-стрит.

Обновленная площадь будет иметь непревзойденный вид / Фото Dezeen

Кроме того, важный акцент нужно сделать и на внешнем виде, ведь городская власть планирует создать площадь, которая ничем не будет уступать Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Ремонтные работы будут масштабными / Фото Dezeen

Реконструкция будет проходить в несколько этапов, первый из которых планируют начать уже к концу 2021 года. Власти Лондона надеются, что обновленная Oxford Circus приведет дополнительно 60 миллионов пешеходов в год, что должно оживить коммерческие процессы, которые приостановились из-за пандемии.