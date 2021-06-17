Холл как особенное пространство жителей

Холл – это важная часть жилого комплекса, поэтому его дизайн интерьера не может существовать вне рамок архитектуры здания.

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Поскольку фасад ЖК OBRIY 3 благодаря четким линиям и выступлениям балконов может похвастаться графичностью и динамикой, то и дизайн холлов никоим образом не может быть скучным, строгим и типичным.

Лаконичность материалов и цветов при динамике линий и плоскостей – особенность этого пространства ЖК OBRIY 3. Игра с освещением всех ключевых зон станет важным акцентом холла.

Деревянные панели добавляют холла ощущение домашнего уюта, а зеркала расширяют пространство. Только открыв дверь в подъезд, каждый почувствует, что оказался дома.

Природа – важный элемент современных пространств. Зеленые растения в кашпо гарантируют ощущение единения с природой еще до выхода на улицу.

Компания LEV Development позаботилась, чтобы холл ЖК OBRIY 3 стал не обычным проходным местом, а местом, в котором хочется остановиться, посидеть и поговорить с соседями. Лаунж-зона с креслами и журнальным столиком будет способствовать теплым добрососедским отношениям.

О новом ЖК OBRIY 3

Концептуальный проект на Малоголосковской – это прежде всего современный стиль и продуманная спортивная и детская инфраструктура.

ЖК OBRIY 3 – это пространство жителей, а не автомобилей, место которых – на подземном паркинге. Уникальное придомовое пространство с ландшафтным дизайном дарит опыт общения и развлечений как для взрослых, так и для детей.

Изысканный фасад с открытыми балконами будет приятно радовать глаз жителей, когда те будут возвращаться домой. 4 квартиры на этаже – это решение, которое добавит удобства и активизирует теплое общение с соседями.

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