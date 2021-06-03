Королевское переселение: где жила Кейт Миддлтон до того, как стала женой принца

Кейт Миддлтон после свадьбы с принцем Уильямом, которая состоялась более 10 лет назад в Вестминстерском аббатстве, стала известной на весь мир. Об особых местах, где проживала герцогиня до того, как вошла в королевскую семью – читайте в материале.

Задолго до свадьбы с принцем Уильямом герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон жила простой жизнью, переезжала с семьей, училась в колледже, жила в общежитии. Несмотря на обычный общественный статус, семья Миддлтон имела достаток выше среднего, поэтому их недвижимость также всегда была сказочной . Дом 24 собрал уникальную подборку мест, где проживала будущая жена принца.

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Беркшир, Англия

Родители Кейт, Майкл и Кэрол Миддлтон, после женитьбы жили в скромном каменном викторианском доме в Бредфилд Саутенд. Именно этот скромный дом стал первым домом для будущей герцогини. Впоследствии они приобрели загородную виллу в стиле Тюдора с пятью спальнями в соседнем городе Баклбери.

Новорожденная Кейт в своем первом доме / Фото Good Housekeeping

Семья Кейт переехала в большой, отделенны дом, когда ей было 13 лет, и, как сообщается, стоимость этого дома составляла 249 тысяч фунтов стерлингов.

1 фунт = 35, 75 гривны



В рамках имения было полтора гектара красивой территории / Фото Hello Magazine

Амман, Иордания

Работая диспетчером полетов в British Airways, Майкл Миддлтон и его семья переехали на некоторое время в Иорданию. Кейт жила там с 1984 по 1987 год.

Семья Миддлтон в королевстве Иордания / Фото Рopsuga

Вилтшир, Англия

Среднее образование герцогиня Кембриджская получала в колледже Марлборо, студенческой школе-интернате. Учеба в престижной школе смешанного формата стоит почти 40 тысяч фунтов стерлингов. Во время учебы Кейт проживала в одном из общежитий.



Старинная школа / Фото Marlborough News

Кейт Миддлтон посещала эксклюзивный колледж Мальборо между 1996 и 2000 годами.



Интерьер общежития, в котором проживала Кейт / Фото Marlborough News

Флоренция, Италия

После окончания учебы в Мальборо 18-летняя Кейт отправилась во Флоренцию, где изучала итальянский язык и историю искусства. Она закончила трехмесячный курс в Британском институте Флоренции в Палаццо-делло-Строццино.

Британский институт Флоренции – это культурный институт, основанный в 1917 году с целью содействия развитию англо-итальянских культурных отношений. Это самый старый заморский британский культурный институт в мире.

Итальянский приют Кейт / Фото British Institute of Florence

Файф, Шотландия

В 2001 году Кейт переехала в Шотландию, чтобы учиться в Университете Сент-Эндрюса. Проживала она в одном из кампусов старинного университета. Именно в одном из них, в зале Святого Сальватора, она встретила принца Уильяма.

Особенное место для королевской пары / Фото Common App

Лондон, Англия

После колледжа Кейт вместе со своей сестрой Пиппой некоторое время проживала в эксклюзивном районе Лондона, Челси. Эту квартиру пара Миддлтон приобрела в 2002 году для проживания всех троих своих детей. Пиппа продолжала проживать там вместе со своим братом Джеймсом и после того, как Кейт вышла замуж за Уильяма.



Уютные апартаменты семьи Миддлтон / Фото Daily Mail