Задовго до одруження із принцом Вільямом герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон жила простим життям, переїжджала з родиною, навчалася у коледжі, жила у гуртожитку. Попри звичайний суспільний статус, родина Міддлтон мала достаток вище середнього, тому їхня нерухомість також завжди була казковою. Дім 24 зібрав унікальну підбірку місць, де проживала майбутня дружина принца.

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Беркшир, Англія

Батьки Кейт, Майкл та Керол Міддлтон, після одруження проживали в скромному мурованому вікторіанському будинку в Бредфілд Саутенд. Саме цей скромний будинок став першим домом для майбутньої герцогині. Згодом вони придбали заміську віллу у стилі Тюдора з п'ятьма спальнями в сусідньому місті Баклбері.

Новонароджена Кейт у своєму першому домі / Фото Good Housekeeping

Сім'я Кейт переїхала до великого, відокремленого будинку, коли їй було 13 років, і, як повідомляється, вартість цього будинку становила 249 тисяч фунтів стерлінгів.

1 фунт = 35, 75 гривні



У межах маєтку було півтора гектара красивої території / Фото Hello Magazine

Амман, Йорданія

Працюючи диспетчером польотів у British Airways, Майкл Міддлтон та його сім'я переїхали на деякий час до Йорданії. Кейт жила там з 1984 по 1987 рік.

Родина Міддлтон у королівстві Йорданія / Фото Рopsuga

Вілтшир, Англія

Середню освіту герцогиня Кембриджська здобувала у коледжі Марлборо, студентській школі-інтернаті. Навчання у престижній школі змішаного формату коштує майже 40 тисяч фунтів стерлінгів. Під час навчання Кейт проживала в одному із гуртожитків.



Старовинна школа / Фото Marlborough News

Кейт Міддлтон відвідувала ексклюзивний коледж Мальборо між 1996 і 2000 роками.



Інтер'єр гуртожитку, у якому проживала Кейт / Фото Marlborough News

Флоренція, Італія

Після закінчення навчання в Мальборо 18-річна Кейт вирушила до Флоренції, де вивчала італійську мову та історію мистецтва. Вона закінчила тримісячний курс у Британському інституті Флоренції в Палаццо-делло-Строцціно.

Британський інститут Флоренції – це культурний інститут, заснований у 1917 році з метою сприяння розвитку англо-італійських культурних відносин. Це найстаріший заморський британський культурний інститут у світі.

Італійський прихисток Кейт / Фото British Institute of Florence

Файф, Шотландія

У 2001 році Кейт переїхала до Шотландії, щоб навчатися в Університеті Сент-Ендрюса. Проживала вона в одному із кампусів старовинного університету. Саме в одному з них, в залі Святого Сальватора, вона зустріла принца Вільяма.

Особливе місце для королівської пари / Фото Common App

Лондон, Англія

Після коледжу Кейт разом зі своєю сестрою Піппою деякий час проживала в ексклюзивному районі Лондона, Челсі. Цю квартиру пара Міддлтон придбала у 2002 році для проживання всіх трьох своїх дітей. Піппа продовжувала проживати там разом зі своїм братом Джеймсом і після того, як Кейт вийшла заміж за Вільяма.



Затишні апартаменти родини Міддлтон / Фото Daily Mail