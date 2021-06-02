Космический корабль: футуристический дизайн виллы с удивительной формой

При строительстве любого здания очень важна гармония с окружающей средой и природой. Дом в Австралии имеет уникальный дизайн в форме космического корабля и чрезвычайно гармонирует с окружающим ландшафтом.

Вилла фантастической формы расположена в приморском городе Инверлох, что в Австралии. Футуристический дом благодаря продуманным решениям сочетается с ландшафтом и предлагает жителям панорамный вид на 360 градусов.

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Таинственное сооружение имеет форму полумесяца и напоминает космический корабль. Архитектором оригинального проекта является Джеймс Стокуэлл.

Нетрадиционный загородный дом / Фото ELLE Decor

При подготовке проекта главным условием владельцев была интеграция в окружающую среду и сохранение панорамных видов. Именно поэтому было принято решение построить сооружение такой формы.

Футуристический дизайн / Фото ELLE Decor

Футуристический дизайн удалось воспроизвести в этой местности благодаря специальной форме дюны, в которой расположен дом. Форма дома искажает математические и структурные кривые для достижения внутреннего назначения.



Невероятный проект / Фото ELLE Decor

Благодаря такой форме удалось сохранить панорамные виды с каждого угла виллы.



Уютная атмосфера / Фото ELLE Decor

Благодаря форме, которая сливается с землей, удалось устранить пограничные стены и защитить сад во внутреннем дворике от сильного ветра.



Волшебные пейзажи / Фото ELLE Decor

Деревянный интерьер загородной резиденции выполнен в минималистическом стиле.



Внутренняя отделка / Фото ELLE Decor

Внутренняя обшивка сделана из ясеня, добавляя тепла и делая этот загородный дом уютным местом. Из больших окон открывается периферийный вид на море и небо.