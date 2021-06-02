Вілла фантастичної форми розташована у приморському місті Інверлох, що в Австралії. Футуристичний будинок завдяки продуманим рішенням поєднується з ландшафтом та пропонує мешканцям панорамний вид на 360 градусів.

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Таємнича споруда має форму півмісяця та нагадує космічний корабель. Архітектором оригінального проєкту є Джеймс Стоквелл.

Нетрадиційний заміський будинок / Фото ELLE Decor

При підготовці проєкту головною умовою власників була інтеграція у навколишнє середовище та збереження панорамних видів. Саме тому було прийнято рішення збудувати споруду такої форми.

Футуристичний дизайн / Фото ELLE Decor

Футуристичний дизайн вдалося відтворити у цій місцевості завдяки спеціальній формі дюни, у якій розташований дім. Форма будинку спотворює математичні та структурні криві для досягнення внутрішнього призначення.



Неймовірний проєкт / Фото ELLE Decor

Завдяки такій формі вдалося зберегти панорамні види із кожного закутка вілли.



Затишна атмосфера / Фото ELLE Decor

Завдяки формі, яка зливається із землею, вдалося усунути межові стіни та захистити сад у внутрішньому дворику від сильного вітру.



Чарівні пейзажі / Фото ELLE Decor

Дерев'яний інтер'єр заміської резиденції виконаний у мінімалістичному стилі.



Внутрішнє оздоблення / Фото ELLE Decor

Внутрішня обшивка зроблена з ясена, додаючи тепла і роблячи цей заміський будинок затишним місцем. З великих вікон відкривається периферійний вид на море та небо.