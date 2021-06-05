Культурная Мекка: как будет выглядеть новый театр в Лондоне

В Лондоне планируют построить один из крупнейших театров за последние 45 лет. В пятиэтажном здании с особым дизайном и волшебной концепцией планируют разместить более 1,5 тысячи человек.

Проект выставочного центра Olympia в западном Кенсингтоне оценивается в более 1,3 миллиарда фунтов. В театре будет также функционировать арткинотеатр и масштабное пространство для проведения живых концертов.

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Этот особенный проект является творением коллаборации студии Хизервик, архитектора Хаворта Томпкинса и SPPARC.



Шикарный проект / Фото Dezeen

Первые идеи строения появились еще в 2018 году. Недавно опубликовали более подробную информацию о реконструкции Олимпийского Лондона. Здесь будет создан выдающийся культурный центр с гостиницами и ресторанами.

Культурное пространство / Фото Dezeen

Также здесь планируют открыть площадки для выставок современного искусства, а также современные офисы с коворкинг.



Невероятное сооружение / Фото Dezeen

Будет создано более 10 тысяч квадратных метров новых общественных помещений, а также большое количество мест для велосипедов. Ожидается, что первые арендаторы переедут в комплекс до 2023 года, тогда как весь проект должен быть завершен в 2025 году.