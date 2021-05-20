4 года – не тот промежуток времени, после которого можно подводить какие-то итоги. Но компании LEV Development за это время удалось сделать много важных шагов. Новый офис на Саксаганского, 69 – это новая ступень в столичной истории LEV Development.

Кстати Идеальный сервис и неизменные ценности: чем особенный LEV Development

Новый офис расположен в удобном месте, ведь мы заботимся о максимальном комфорте наших клиентов. Здесь замечательная локация и удобная парковка. Приглашаем всех посетить новый центр продаж и выбирать надежную компанию – LEV Development, – сказал соучредитель компании Александр Островский.

За время работы в столице LEV Development удалось открыть 2 офиса и успешно реализовать 3 проекта: гостиницы Premier Resort Hotel и LEV CITY HOTEL, а также ЖК Life Story, который готов ответить на все требования современного успешного горожанина.

Кроме того, в портфолио компании также добавился запуск отеля CITIZEN Ya. Это первый в Украине и Восточной Европе мультифункциональный отель в живописном Яремче, который подарит гостям незабываемый опыт, а инвесторам – хорошую прибыль.

Как отметил владелец и гендиректор AVG Group Андрей Войтко, проекты LEV Development удивляют разнообразными решениями и дизайнерским подходом.

Иногда возникает впечатление, что эти проекты строили разные компании, разные заказчики. Но именно отсутствие одной архитектурной линии и наличие большого количества классных идей делает компанию LEV Development уникальной, – убежден он.

Вместе с портфолио LEV Development расширил и свою команду. За 4 года она увеличилась втрое, но планка профессионализма осталась на том же высоком уровне.

Наиболее красноречивым критерием работы является конечный результат, но он невозможен без четко отлаженных процессов. Особое внимание команда уделяет сервису для удобного обслуживания клиентов, чтобы они получали лучший результат за максимально короткое время.

Поздравить команду LEV Development с открытием нового офиса и получить консультации по покупке недвижимости и инвестирования можно по телефону: