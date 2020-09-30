Цены на недвижимость постоянно растут из года в год, а самым дорогим в Украине является жилье в Киеве. К тому же это касается не только новых квартир, но и вторичного рынка жилья. Наибольший скачок произошел в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах Киева. Где дешевле, а где дороже всего обойдется квартира в столице, а также где больше всего предложений – читайте в материале.

Самые дешевые квартиры в Киеве стартуют от 35 000 долларов (990 000 гривен) в Деснянском и Святошинском районах, такую статистику приводит аналитика OLX по итогам лета и первой половины сентября 2020 года, пишет Экономическая правда.

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Всего во всех районах Киева цена на вторичное жилье увеличилось по сравнению с прошлым годом. Единственным районом, где квартиры стали дешевле – Шевченковский район.



Самые дорогие квартиры в Киеве именно в Печерском районе / Unsplash

С начала лета до середины сентября выгодные однокомнатные продавали в Деснянском и Святошинском районах – в среднем по 35 000 долларов,

– говорится в пресс-релизе OLX.

Самыми дорогими однокомнатные квартиры оказались в Печерском районе – цены на вторичное жилье здесь стартуют от 108 000 долларов, что в пересчете на гривны составляет более 3 миллионов.



Цена на жилье в Киеве по состоянию на середину 2020 / Инфографика OLX

Самыми дешевыми не только однокомнатные, но и двух- и трехкомнатные квартиры продаются именно в Деснянском районе столицы. Здесь цены стартуют от 35, 48, 60 тысяч долларов соответственно.

Однако меньше всего предложений о продаже квартир как раз в Деснянском районе – там было только 1,1 тысячи вариантов за 3,5 месяца. Больше всего предложений в Дарницком – здесь их за это время появилось почти 10 000.



Больше всего новостроек в Дарницком районе Киева / Unsplash

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Самыми дорогими квартирами в рейтинге оказались трехкомнатные апартаменты на Печерске, что по цене практически равно двум в Шевченковском – за нее просят примерно 234 000 в американской валюте.