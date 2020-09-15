За 2 миллиона долларов: в Лос-Анджелесе продают изысканный частный дом – фото
Недавно перестроенный дом, которому более 50 лет, выставлен на продажу за 2 миллиона долларов. Он расположен в районе Лорел-Каньон в Лос-Анджелесе и предлагает простой и легкий интерьер, а из окон открывается вид на горы Сан-Габриэль. Больше о вилле – читайте в материале.
Всего в доме есть три спальни и две ванные комнаты. Общая площадь виллы составляет примерно 2 000 квадратных метров жилой площади, сообщает Dwell.
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Участок занимает площадь в более 6 гектаров вместе с внутренним двориком. Из одной из трех спален виллы есть выход к этому двору сквозь старинные французские двери.
Внутренний и передний двор являются основными зонами с доступом к свежему воздуху / Фото Dwell
Переоборудованный после последнего ремонта гараж также предлагает отдельную рабочую зону и встроенный шкаф.
Ранее в этом помещении был гараж / Фото Dwell
Весь дом имеет деревянные балочные потолки и широкие дощатые полы, которые дополняют белые стены. В обновленной гостиной есть бетонный камин, а минималистичная кухня оборудована открытыми стеллажами.
Камин в гостиной встроен в стену / фото Dwell
Большая часть от общей площади стен является открытой. Именно застекленная часть фасада обеспечивает достаточное количество солнечного света, а передний дворик обеспечивает жильцам приватность.
Именно отсюда лучше всего видны окрестности города, а также покупатель станет владельцем джакузи, которое размещено во дворе.
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