Ландшафт будущего: чрезвычайный проект лесного района в Бангкоке

Среди большого жилого района на окраине Бангкока планируют построить невероятный лес. После завершения проекта рядом с жилым массивом вырастет невероятный природный ландшафт.

Известная компания Foster + Partners представила генеральный план "Forestias" – превращение одного из районов столицы и крупнейшего города Таиланда в зеленый оазис.

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Дома будут чередоваться с зелеными насаждениями, которыми совместно пользуется общество. Проект создан для поощрения местных жителей к общению с природой.

Невероятный проект / Фото Dezeen

В лесном районе рядом с деревьями и кустами планируют построить традиционные тайские дома в современной интерпретации. Проект разделен на две зоны. Северная сторона будет содержать коммерческие, общественные объекты, тогда как южная зона будет жилой. Здесь запланировано строительство крупных вилл и многоэтажных кондоминиумов.



Лес сформирует сердце района / Фото Dezeen

В основе Forestias будет большой лес, который сформирует взаимосвязь между природой и окружающей средой.