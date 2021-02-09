Парк – это особое место, где проводить свое время любит каждый горожанин. Но довольно часто в условиях города дорога в парк занимает время, что создает неудобства и не слишком выгодно в условиях современной динамичной жизни. Где во Львове приобрести жилье рядом с обустроенным парком – читайте в материале.

ARTHOUSE park – это новый жилой комплекс бизнес-класса, который готов ответить на любые запросы жителей, чтобы они не тратили свое время на бытовые мелочи. Но его главной "изюминкой" является Малоголосковский парк, который станет для жителей ЖК ARTHOUSE park местом силы и приятных воспоминаний.

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Преимущества парка

Малоголосковский парк – это прекрасное место, полное невероятной силы природы. Компания LEV Development сделала все возможное, чтобы он стал сказочным владением природы, поэтому менее чем за год создала его собственными силами. Малоголосковский парк – это место с душой, которое создавалось с мыслями и заботой о жителях.

Теперь жители ARTHOUSE park располагают 5 гектарами живописной природы для времяпрепровождения в кругу семьи, неспешных прогулок для погружения в собственные мысли, романтических встреч с любимыми и веселого времени с домашними любимцами.

Малоголосковский парк – это место, которое вдохновляет. Здесь хочется проводить время и думать о важном, здесь возможно находить ответы на сложные вопросы и быстро наполняться энергией для новых жизненных свершений.

Большой и комфортный парк рядом с домом – очень заманчивое предложение, ведь такое замечательное расположение позволит быстро и легко переключаться из напряженного рабочего режима в беззаботный релакс и пользоваться всеми преимуществами прекрасной природной среды, не тратя ни минуты своего драгоценного времени.

О ЖК ARTHOUSE park

Новый жилой комплекс от LEV Development расположен рядом с Малоголосковским парком по ул. Малоголосковская. Это место дышит творчеством и максимально продумано для удобства жителей.

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Известный львовский дизайнер Марко Савицкий поставил холлы наравне с художественными галереями, поэтому их будут украшать известные работы художников. Благодаря ему и команде жители будут чувствовать себя дома не открыв дверь квартиры, а как только попадут в подъезд. Попасть внутрь дома можно и сразу с паркинга, что очень удобно и изрядно экономит время.

Также именно здесь впервые во Львове воплощено концепцию представительных этажей. Конфиденциальность личного пространства, повышенный комфорт и безопасность, фантастические пейзажи и общения с единомышленниками – все это доступно благодаря представительным этажам ЖК ARTHOUSE park.

Высокие потолки, панорамные окна, дизайнерское пространство общего пользования, беспрекословное качество строительства и парк рядом с домом делают ARTHOUSE park тем местом, где хочется жить и творить.

Узнать детали и цены на квартиры в ЖК ARTHOUSE park можно на сайте LEV Development или в отделах продаж во Львове: