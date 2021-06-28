Лес для изменений: удивительная природная инсталляция во дворе Лондонской библиотеки
Источник:Archdaily
Сохранение лесных насаждений – одна из глобальных целей ООН до 2030 года. Как выглядит инсталляция, которая сообщает об этой цели миру – смотрите в материале.
В дворике Лондонской библиотеки появилось красивое насаждения деревьев. Естественный оазис в историческом месте является творением Es Devlin Studio.
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Инсталляция имеет цель услышать от людей, какую из глобальных целей ООН они считают наиболее приоритетной. Для этого посетителям надо только отсканировать QR-код, выбрать цель и записать короткое видео. Фон – замечательная стена деревьев – должна побуждать людей к активности.
Природа рядом с историей / Фото Archdaily
По мнению создателей, инсталляция позволит не только сообщить людям о глобальных целях, но и привлечь их к активной деятельности, чтобы помочь их воплощению.
Интерактивная инсталляция / Фото Archdaily