Магический портал в мир книг: в Нью-Йорке открыли новую библиотеку – как выглядит здание

Архитектурная студия Mecano из Нидерландов прославилась благодаря созданию невероятных библиотек по всему миру. Компания добавила в свое портфолио удивительный проект в Нью-Йорке.
Библиотека фонда Ставроса Ниархоса открыла свои двери в начале июня этого года. Сводила здание компания Beyer Blinder Belle.
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Библиотека расположена в центре Манхэттена и сразу привлекает внимание благодаря стеклянной крыше необычной формы.
Расположение в библиотеки просто замечательное / Фото Designboom
По замыслу дизайнеров, библиотека должна стать местом циркуляции социальной активности жителей Нью-Йорка.
Современное пространство для чтения / Фото Designboom
Напротив расположена Публичная библиотека Нью-Йорка, поэтому архитекторы решили построить новое здание как ее органическое дополнение.
Комфорт и вдохновение – основная цель дизайнеров / Фото Designboom
Колонны, дуб, плитка тераццо и светлые цвета сделали интерьер изысканным и совершенным. Новое помещение погрузит посетителей в уютную творческую атмосферу.
Сказочный вид на Нью-Йорк / Фото Designboom