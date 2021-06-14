Магический портал в мир книг: в Нью-Йорке открыли новую библиотеку – как выглядит здание

14 июня 2021 , 07:20
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Источник:

Designboom

Архитектурная студия Mecano из Нидерландов прославилась благодаря созданию невероятных библиотек по всему миру. Компания добавила в свое портфолио удивительный проект в Нью-Йорке.

Библиотека фонда Ставроса Ниархоса открыла свои двери в начале июня этого года. Сводила здание компания Beyer Blinder Belle.

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Библиотека расположена в центре Манхэттена и сразу привлекает внимание благодаря стеклянной крыше необычной формы.

Расположение в библиотеки просто замечательное / Фото Designboom

По замыслу дизайнеров, библиотека должна стать местом циркуляции социальной активности жителей Нью-Йорка.

Современное пространство для чтения / Фото Designboom

Напротив расположена Публичная библиотека Нью-Йорка, поэтому архитекторы решили построить новое здание как ее органическое дополнение.

Комфорт и вдохновение – основная цель дизайнеров / Фото Designboom

Колонны, дуб, плитка тераццо и светлые цвета сделали интерьер изысканным и совершенным. Новое помещение погрузит посетителей в уютную творческую атмосферу.

Сказочный вид на Нью-Йорк / Фото Designboom

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська