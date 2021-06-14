Бібліотека фонду Ставроса Ніархоса відкрила свої двері на початку червня цього року. Зводила будівлю компанія Beyer Blinder Belle.

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Бібліотека розташована у центрі Манхеттена та одразу привертає увагу завдяки скляному даху незвичної форми.

Розташування у бібліотеки просто чудове / Фото Designboom

За задумом дизайнерів, бібліотека має стати місцем циркуляції соціальної активності мешканців Нью-Йорка.

Сучасний простір для читання / Фото Designboom

Навпроти розташована Публічна бібліотека Нью-Йорка, тому архітектори вирішили побудувати нову будівлю як її органічне доповнення.

Комфорт та натхнення – основна мета дизайнерів / Фото Designboom

Колони, дуб, плитка тераццо та світлі кольори зробили інтер'єр вишуканим та досконалим. Нове приміщення занурить відвідувачів у затишну творчу атмосферу.

Казковий вигляд на Нью-Йорк / Фото Designboom