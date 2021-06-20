Магия дерева: как выглядит фантастическая реновация квартиры в Праге

Мансардные квартиры позволяют дизайнерам воплотить многие свои идеи. Каким получился результат обновления квартиры в Праге – читайте в материале.

Мансардная квартира была частью общей реконструкции многоквартирного дома в стиле модерн, который мог похвастаться аутентичной оригинальностью.

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За обновление квартиры площадью 200 квадратных метров взялась студия Caraa.

Сочетание истории и современности / Фото Archdaily

Дизайнеры решили, что главная цель – сохранить исторические особенности дома и придать ему современного уюта. Других пожеланий инвестор не оставил, но дизайнеры советовались с ним на всех этапах проектирования.

Балки и открытый кирпич – замечательная дизайнерская идея / Фото Archdaily

Дизайнеры продолжили модерную линию дома. Аутентичный оригинальный кирпич, массив дерева дуба и ореха, стекло, элементы из стали, выжженная неглазурованная ручная историческая плитка, стекло, лен и прочее образовали настоящую гармонию, которая обеспечит владельцу неповторимую городскую атмосферу.

Терраса – сердце обновленной квартиры / Фото Archdaily

Эта квартира – отличный пример обновления исторического помещения, которое сохранило свой стиль, историю и аутентичность.